‘’Zoukh et les serviteurs de la blanche !

Moul Firma se rappelle du temps maudit de l’ancienne wali Zerhouni à Mostaganem, cette ancienne administratrice de la wilaya de Tlemcen qui a fait quatre fois wali à Tipaza, Mostaganem Ain-Temouchent, Boumerdes et ministre du tourisme durant la période de Moul Stah. Il se souvient le jour où cette dernière a été affectée à Mostaganem pour remplacer l’ancien wali Zoukh, et où elle a refusé de prendre le domicile, l’ancienne villa, la résidence officielle du wali, qui est mitoyenne à la station Boukerroucha, sous prétexte qu’elle n’habitera pas un logement où à résidé un ‘’Noir’’, discriminant, son prédécesseur, l’ancien wali Zoukh qui avait occupé cette résidence ! Ainsi, seule maitresse à bord, a ordonné de transformer la résidence d’Etat qui était réservée à l’accueil présidentiel en résidence du wali, après un superbe aménagement à coup de milliards.

Un jour, alors qu’il pleuvait et qu’elle contemplait son luxueux bureau sous le toit d’une énorme et splendide coupole réaménagée par l’ancien wali à l’image de la maison blanche, elle ressentit la supériorité de la première, seule et unique femme wali de l’Algérie, une voix douce et timide lui caressa ses rêves de devenir première dame ministre, paniquée par le bruit de pas, d’une personne qui demande à la voir , elle fut rassurée par la voix de son super élu de l’APW qui lui dit , être venu lui souhaiter un bon séjour à Mostaganem, et que tous les citoyens, sont ravis eux aussi d’être commandés par une dame de fer comme Margaret Thatcher. Avec un sourire qui fuit ses lèvres, de joie d’entendre le message de vœux, de fidélité et de loyalisme du premier élu de la wilaya 27, elle le remercie tout en lui promettant une carrière politique prospère. Réconforté, le super élu, lui offre un cadeau en or, la dame de fer dérangée par ce geste irréfléchi refuse l’offre ..! Anxieux, il voulut protester, mais n’y parvint point. La bouche fermée, le regard vide, le super élu assista impuissant aux assauts d’injures répétées de la nièce de l’ancien ministre fort de l’intérieur, qui par un simple coup de téléphone, elle pourrait mettre fin à son rêve politique et ouvrir la porte de l’enfer sur ses scandales de foncier et ses constructions illicites. Menotté par ses casseroles il cède au pouvoir de ‘’Lalla’’, et c’est ainsi, en bon élève, il devint un super élu avec l’immunité ‘’ interdit de toucher’’ et avec des biens fonciers en guise de cadeau pour service rendu. L’assemblée dans la poche, et des maires soumis, la wali investit la société civile féminine , et corrompe toutes les présidentes des associations féminines en leur octroyant à chacune d’elles , un logement social, un local dans le cadre du programme des locaux du président et une aide financière au détriment de la société civile masculine , et du coup , tout se faisait via les charmantes présidentes , qui n’ont pas hésité à la soutenir contre vent et marée et ont pleuré son départ comme des bébés ! Mais aucun et aucune n’a révélé les malversations de cette dame qui a distribué des logements en catimini, offert les lots de terrains de la zone orolait sous table et qui a dépensé des centaines de milliards dans les projets d’assainissement des douars sous prétexte du développement du rural , sur le dos du contribuable, l’argent jeté dans les égouts, n’a pas résolu le problème des égouts des douars . Faites un tour aux douars de Stidia et vous aurez les réponses de Moul Firma !