Zoukh et les 171 hectares vendus

Monsieur Zoukh, vous avez le droit de garder le silence ! Vous êtes coupable d’avoir encouragé l’agence foncière à dilapider le foncier de Mostaganem et aidé les politiciens et hommes d’affaires à partager la galette ! Un dossier très chaud qui avait défrayé la chronique il y’a quelques années, mais très vite a été mis au frigo. Il s’agit des 171 hectares vendus dans des conditions douteuses à Mostaganem. Ces terrains situés dans divers endroits, le fameux jardin WIAM situé au niveau de l’ancienne gare urbaine(400 logements), morcelés en lots terrains et vendus en catimini, pour en faire des commerces , restaurants des salles de fêtes , et motels ainsi que les terrains attribués au niveau de la station balnéaire les Sablettes , ou des hôtels et résidences touristiques, se sont implantés comme des champignons, juste après le départ du wali Zoukh, ainsi que les terrains octroyés à la cité haï Es-Salam. Les citoyens de Mostaganem sidérés ne croyaient par leurs yeux, des voitures de différentes marques hors wilaya garées devant ces villas, sauf les voitures immatriculées 27…A ceci s’ajoute, la grande ‘’Tbahdila’’ du wali Zoukh, la vente d’un grand terrain en face du nouveau théâtre régional à l’OPGI de Relizane, pour construire des logements promotionnels aux citoyens de la wilaya de Relizane, tandis que des milliers de mostaganémois vivent le calvaire ! A ce carnaval s’ajoute la fameuse résidence des 28 villas derrière le nouveau siège de la daïra, des villas attribuées par SMS à des députés, anciens walis, cadres nationaux et ministres. Il y’a également ces lots de terrains situés au niveau de l’orolait où seuls les amis et les amis des amis de l’ancienne wali Zerhouni qui ont gouté à ce gâteau ! Une enquête aurait été décidée par l’ex- wali Ouadah sur la gestion de l’agence foncière, soupçonnée d’être derrière ces distributions illicites, mais rien n’a abouti. Ou une simple manœuvre de populisme. Rappelons-nous, également, de l’affaire des 29 milliards de cts, la recette générée des ventes de terrains de la commune de Mostaganem, et qui a été détournée par l’agence foncière en 2004 et c‘est encore l’ex-wali Zoukh, qui avait décidé d’effacer cette dette ! Pourquoi et à quel prix..? Rester Zen, nous y reviendrons en détails sur ce sujet !