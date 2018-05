Zoukh dépose plainte contre 984 algérois

Les bénéficiaires non méritant des logements sociaux durant la période de 2014 à 2017 font face à des poursuites judiciaires lancées par la wilaya d’Alger pour fraudes. Les personnes ayant bénéficiés de logements sociaux malgré le fait qu’ils ne soient pas dans le besoin sont récences à 984, ce qui est également le nombre de plaintes déposées par la wilaya d’Alger. L’opération qui a duré depuis 2014 à 2017, de laquelle ont bénéficiés 42 000 familles de logements sociaux, a vu plusieurs cas de fraude, de faux et d’usage de faux et de dissimulation d’informations pour obtenir l’aide sociale. Les personnes qui n’habitaient pas les « Gourbis », et qui avaient fait de fausses déclarations sont estimées à plus de 500 cas, dont 280 ont été condamnés par la justice algérienne pour une période de 18 à 24 mois de prison ferme.