Zoukh condamné à cinq ans de prison

Le tribunal de Tipaza a condamné, mardi, Abdelkader Zoukh à cinq ans de prison ferme. Il est accusé d’abus de biens sociaux, octroi d’indus avantages et corruption. Le concerné est par ailleurs impliqué dans plusieurs autres affaires toujours pendantes au niveau de plusieurs tribunaux, dont celui de Sidi M’Hamed. Le procès de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, accusé d'avoir accordé "des indus privilèges " à l'homme d'affaires Ali Haddad, s’est poursuivi mardi au tribunal de Tipasa où les témoins continuent de défiler à la barre. "Je n'avais pas de relation particulière avec Ali Haddad, notre relation était celle d'un responsable qui recevait un autre responsable, chef du Forum des chefs d'entreprise", explique au juge Abdelkader Zoukh, niant avoir attribué personnellement des assiettes foncières à l'homme d'affaires et, indiquant à ce propos que "toutes les attributions s'inscrivent dans le cadre de la loi et de la Commission des investissements". A propos du fameux pôle industriel que le patron de l'ETRHB devait ériger sur le site d'un jardin public à Bab Ezzouar, tout en reconnaissant l'existence du projet, Zoukh s’est défaussé sur le Conseil national de l'investissement qui avait, selon lui, donné son accord à Haddad. Et quid du projet touristique et de détente qui devait être réalisé à Oued Semmar avant d'être détourné et transformé en atelier de production d'huile moteur et d'entretien des engins du groupe Haddad? Zoukh, fidèle à sa ligne de défense, nie toute responsabilité et impute la décision au "laisser aller de la Direction des biens de l'Etat" expliquant au sujet des dommages financiers occasionnés par Ali Haddad au trésor public qu'il avait "combattu la corruption" et qu'il avait rejeté "plusieurs dossiers bidouillés".