Zoukh bientôt devant la justice

L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, devra bientôt comparaître devant le tribunal de Tipaza dans des affaires de corruption. En effet, la Cour suprême a émis trois ordonnances de renvoi vers le tribunal de Tipaza considéré comme la juridiction de compétences pour les faits reprochés à l’ancien wali de la capitale. Selon le quotidien « Le soir d’Algérie », Abdelkader Zoukh est inculpé sur la base de faits graves dans les registres des hommes d’affaires Ali Haddad et Mahiedinne Tahkout qui sont actuellement en détention. A noter qu’Abdelkader Zoukh, dont son nom figure dans plusieurs dossiers de corruption, a comparu plus de cinq fois devant la justice et il a été placé, le 18 juillet dernier, sous contrôle judiciaire dans l’affaire de Tahkout et Haddad. Rappelons que Zoukh a été limogé en avril 2019 quelques heures après l’effondrement d’un immeuble à la Casbah d’Alger qui a fait cinq morts.