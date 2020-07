Zoubida Assoul veut traduire en justice l’auteur Ahmed Bensaada

Dans une déclaration au quotidien Reporters, l’avocate et présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), Mme Zoubida Assoul, a fait savoir qu’elle va ester en justice, Ahmed Bensaada, auteur de l’ouvrage polémique «Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien? (Edition APIC, juin 2020) , l’accusant au même titre que son confrère Mustapha Bouchachi, l’homme politique Karim Tabbou, et le sociologue Addi Lahouari d’être entre autres, financés et soutenus par des ONG américaines. En effet, Zoubida Assoul estime d’emblée que l’intitulé même de l’ouvrage est «intrigant, car il s’adresse à ces héros auto-proclamés du Hirak», alors que, explique –telle, «les vidéos sont là pour attester de ce gros mensonge». Et d’ajouter : «Je ne me suis jamais auto-proclamée héroïne du Hirak. Je suis une militante de terrain depuis 2012 et je n’ai pas cessé de m’opposer à ce système de gouvernance que je voyais mener le pays à la dérive. J’ai commencé à sortir dans la rue, avec d’autres militants, contre le 5ème mandat de Bouteflika en tant que porte-parole du mouvement «Mouwatna». C’est pourquoi, Zoubida Assoul a décidé de plaider sa cause face à Ahmed Bensaada devant le juge.