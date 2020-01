Zoubida Assoul dément être favorable au dialogue

Vivement critiquée, l’avocate et militante, Zoubida Assoul, a réagi, ce dimanche, sur son compte Facebook au sujet de son entretien accordé au quotidien arabophone El-Khabar, paru dans son édition de ce dimanche, indiquant que M Assoul s’est dite favorable à un « dialogue sérieux » avec le président de Abdelmadjid Tebboune. En effet, Zoubida Assoul a apporté des « précisions urgentes » concernant ses déclarations dans cet entretien axé sur la situation et la crise actuelle et qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Elle affirme n’avoir pas déclaré être favorable au dialogue. Me Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le Progrès (UCP), rappelle d’ailleurs que le président de la République n’a pas encore appelé au dialogue depuis sa prestation de serment. Pour finir, Me Assoul annonce qu’elle réclamera son droit de réponse.