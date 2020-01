Zohra Drif appelle à la libération de Louisa Hanoune !

Dans un communiqué rendu public dimanche, signé par l’avocate Zohra Drif-Bitat, le Comité pour la libération de la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, appelle à la libération de la patronne du PT et à l’abandon de toute charge contre elle. « Le Comité national réaffirme sa position de principe : l’emprisonnement puis la condamnation à 15 ans de prison ferme de Louisa Hanoune est un acte de criminalisation de l’action politique, une atteinte flagrante au multipartisme et au libre exercice de la politique », lit-on dans le communiqué signé par Zohra Drif-Bitat. « Le Comité national appelle à sa libération pure et simple, à son acquittement et l’abandon de toute charge contre elle », ajoute le communiqué. « Le Comité national appelle à la plus large unité pour la libération de tous les détenus d’opinion et politiques. Plus généralement, il exige que cesse l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. La liberté immédiate pour Louisa Hanoune, Karim Tabbou, Abdelwaheb Fersaoui, de Kadour Chouicha, de Foudil Boumala, de Samir Belarbi et tous les détenus d’opinion et politiques », conclut le communiqué.