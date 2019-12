Zitouni évoque un projet criminalisant le colonialisme

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a lancé ce dimanche 1er décembre, un appel aux députés algériens pour la relance de la proposition de loi portant « criminalisation du colonialisme français ». Depuis la wilaya de Ghardaïa, Tayeb Zitouni lance un appel aux députés algériens afin de relancer et de soumettre au vote le projet de loi portant « criminalisation du colonialisme ». Il annonce à cet effet qu’une consultation a été entreprise avec le ministère des Affaires étrangères et des avocats. Cette annonce du ministre des Moudjahidine fait suite à la résolution du Parlement européen au sujet de la crise économique qui secoue l’Algérie. En 2010, le dépôt du projet au parlement algérien avait suscité une vive réaction de la France. Le ministre de l’Immigration de l’époque, Eric Besson, avait « regretté » cette initiative, tout en qualifiant la question de « sujet sensible ». Le projet a ensuite été abandonné et n’a pas été soumis à adoption.