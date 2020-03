Zitouni annonce une pension de retraite pour les moudjahidine

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé jeudi que le droit des moudjahidine et des ayants-droit dans la comptabilisation des années de la Révolution de libération comme période de travail effectif ouvrant droit au versement d’une pension de retraite, est juridiquement consacré par l’Etat. Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre des Moudjahidine a expliqué dans sa réponse à une question orale du député Menouar Cheikh concernant l’application de l’article 43 de la Loi 07-99 du 05/04/1999 relative au moudjahid et au chahid, que « l’Etat consacre, en vertu des dispositions des articles 41, 42 et 43 de ladite loi, le droit des moudjahidine et des ayant-droits dans la comptabilisation des années de la Révolution de libération nationale, comme années de travail effectif ». Le ministère des Moudjahidine assure le paiement de ces charges à partir d’un budget alloué annuellement aux cotisations de la Caisse nationale de retraite (CNR) et à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et verse l’écart complémentaire à la pension de retraite des moudjahidine et des ayant-droits.