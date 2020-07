Zidane fait un nouveau don médical à l’hôpital de Sétif

La star du football français d’origine algérienne, Zinedine Zidane, a fait de nouveaux dons humanitaires à l’Algérie, rapporte une source médiatique. Selon la même source, la Fondation Zinedine Zidane a, en effet, offert du matériel médical à l’hôpital de Sétif, qui fait face depuis de nombreux jours à une forte augmentation du nombre de personnes infectées par le coronavirus. Zinedine Zidane continue de montrer son attachement au pays de ses parents, l’Algérie. En effet, la fondation caritative de l’entraîneur du Real Madrid a fait don d’un matériel médical à l’hôpital de Sétif. Il s’agit de deux lits de réanimation équipés de toutes les fournitures, en plus de pousse-seringues dédiés au service de réanimation de l’établissement hospitalier. Ce nouveau geste humanitaire de Zidane va faire le plus grand bien à cette ville qui souffre d’un réel manque de lits et de matériel médical. Et ce suite au rebond spectaculaire du nombre de cas dans cette wilaya qui enregistre une moyenne de 60 nouveaux cas quotidiens.