Zetchi veut se retirer de la FAF !

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a révélé qu’il n’a pas l’intention de briguer un deuxième mandat à la tête de la FAF Invité de l’émission «Football Magazine» de la Chaîne III de la radio national, Zetchi a indiqué qu’il compte terminer mon mandat et partir pour « laisser la place à d’autres ». «Je tiens toujours à ma décision prise initialement; qui est celle de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête de la FAF » , a déclaré Zetchi, précisant qu’il va continuer à travailler avec la même volonté dans l’intérêt du football algérien. « A la fin des quatre années passées à la fédération nous auront fait énormément de choses et j’espère que la suite sera encore meilleure mais en tant que personne », a ajouté le président de la FAF. S’agissant de la reprise des championnats de football, Zetchi a fait savoir que la « volonté » de son instance était de reprendre la compétition. « Mais nous sommes conscients de l’intérêt suprême de notre pays », a-t-il dit. « Si le championnat viendrait à être suspendu définitivement, on va s’adapter, si doit arrêter, il va bien falloir entamer un jour le championnat, tous les conditions sanitaires doivent être pris en considération », a souligné Zetchi.