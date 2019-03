Zetchi aurait été élu par la fraude

C’est une véritable bombe que vient de lâcher, Mohamed Zerouati dirigeant de la JS Saoura et membre de la commission des candidatures de la FAF en 2017, lors de l’élection de Kheireddine Zetchi. En effet, Mohamed Zerouati explique, sur le plateau de la chaîne El Bilad, en détails comment le ministère de la jeunesse et des sports, dirigé par El Hadi Ould Ali à l’époque, a imposé Kheireddine Zetchi à la tête de la fédération algérienne de football par la fraude. Zerouati explique, entre autres, que le dossier de Kheireddine Zetchi aurait dû être rejeté car les dossiers des membres du bureau fédéral n’étaient pas joints au sien. Il révèle par la même occasion que des négociations ont eu lieu pour imposer des membres dans le nouveau bureau de Zetchi. Ainsi, Hassan Hammar avait imposé Messouad Koussa originaire de Sétif et lui a imposé Gasmi originaire du sud. « Chacun a pris sa part » a, ainsi, déclaré Zerouati.