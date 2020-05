Zeroual téléphone au Président

L'ancien président de la République Liamine Zeroual a appelé hier le président Abdelmadjid Tebboune. Il lui a exprimé ses vœux à l'approche de l'Aïd et il a souligné les efforts fournis par les pouvoirs publics pour venir a bout du covid-19. Enfin, Zeroual a promis de rendre visite au président Tebboune des que les conditions le permettent. Rappelons que l'ancien président Zeroual, avait fait don d'un mois de sa pension de retraite pour contribuer à l'effort national de lutte contre la propagation du Coronavirus. L'ancien président Zeroual (1995-1999) avait affirmé vouloir, à travers ce geste symbolique, apporter son soutien aux autorités du pays dans leur lutte contre cette pandémie en cette conjoncture de crise sanitaire. Il a appelé, à cette occasion, l'ensemble de ses compatriotes au respect des règles d'hygiène et des mesures prises par les pouvoirs publics pour venir à bout du virus mortel. Lors d’une rencontre avec les responsables de certains médias publics et privés et répondant à une question sur l’invitation de l’ancien président, Liamine Zéroual, pour le consulter sur la révision de la constitution, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que Zéroual « ne peut pas se déplacer à Algérie pour des raisons personnelles. » « J’ai eu des échanges téléphoniques avec lui et il m’a encouragé. S’il peut venir à la présidence, il est bienvenu. Sinon j’irais chez lui car son avis est très important », avait déclaré le chef de l’Etat. Rappelons, par ailleurs, que lors du procès du général Toufik, ce dernier avait affirmé que « que c’est Said Bouteflika qui a proposé Liamine Zeroual pour diriger la transition après avoir refusé les noms de Ali Benflis et de Ahmed Benbitour. J’ai appelé Zeroual et il était entièrement d’accord pour revenir pour le pays et il m’a donné rendez-vous pour le samedi 30 mars à 10 heures, chez lui à Moretti. Mais une fois arrivé, il avait changé totalement de position. Il décliné l’offre en invoquant son état de santé et le hirak ».