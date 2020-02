Zeghmati désavoue son inspecteur général

Le ministère de la Justice, dans une correspondance adressée jeudi aux présidents et aux procureurs généraux des tribunaux des 48 wilayas, a remis en cause le contenu d'une précédente instruction émanant de son inspecteur général dans laquelle il avait exprimé sa «grande déception» par rapport à certains verdicts prononcés et décisions judiciaires prises «qui n’ont aucune base juridique». En effet, le second courrier portant la griffe du secrétaire général du département de Zeghmati, a instruit les présidents et les procureurs généraux des tribunaux des 48 wilayas de ne pas tenir compte de l'instruction de l'inspecteur général datant du mercredi 5 février courant.