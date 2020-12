ZONES ENCLAVEES DE TELAGH (SIDI BEL-ABBES) : Recensement des salles de soins fermées

Une louable opération de recensement des salles de soins fermées, mises à l'oubli, relevant de la compétence territoriale de l'EPSP de Télagh ,50 km au sud de Sidi Bel Abbes, vient d'être effectuée tout récemment, par la directrice de l'établissement hospitalier et ses proches collaborateurs. Cette tournée, selon une source proche des responsables, s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en application, dans le secteur de la santé et la population, visant une perception claire et nette de l'offre des soins. Cette stratégie contribue d'une part, à rapprocher les structures de soins aux populations des régions enclavées et d'autre part, permettre de mieux connaître les inégalités sociales et spatiales d'accès aux soins. Lors de cette investigation spécifique, les initiateurs ont pu constater de visu, que des salles de soins se trouvaient dans un état de délabrement total, ne répondant aucunement aux conditions requises, ni même à l'organisation de campagnes ou de caravanes médicales. Des salles de soins, à l'image de celles de Tamatiouna, (Moulay Slissen), d'Ain Chafia (Téghalimet) et de Morsot(,Mezaourou ), selon d'autres sources, étaient fermées ou mises à l'abandon, depuis la décennie noire. Sollicitée au téléphone, sur le sort de ces structures de soins recensées, la directrice de l'EPSP dira que des projets d'aménagement voire de modernisation, seraient inscrits pour être lancés probablement en l'an 2021.