ZONES D’OMBRES A LA DAÏRA DE MESRA : 12 opérations de réhabilitation en cours de réalisation

Dans le cadre du plan communal de développement, 12 opérations de réhabilitation en cours de réalisation dans des zones d’ombre sont inscrites dans la daïra de Mesra dans la wilaya de Mostaganem. Ces opérations dont la majorité ont été lancées, concernent le désenclavement de plusieurs régions plus particulièrement le bitumage des routes. Notamment au niveau des localités de, Mansoura, Yanaro et Dhraifia, le chemin de wilaya CW 49, reliant Ain Sidi Chérif jusqu’à la sortie de Sirat, en allant vers le Souk Betamar, le chemin communal de Menanda sur une distance kilométrique de 330 mètres et le chemin communal des douars, Méliani, Bendani sur 550 mètres. Le douar, Ouled Abbes dans la commune de Mesra a bénéficié de l’éclairage public en énergie solaire dont les travaux ont été lancés. Le douar Ouled Djellel situé dans la localité de Mansoura, s’est doté d’un projet de réalisation d’un axe routier sur une distance de 900 m dont les travaux sont en cours, en plus de l’extension et la réhabilitation du réseau d’eau potable au niveau du douar Medjadjra et Ouled Ghali. En ce qui concerne, le plan de développement sectoriel, la commune de Mansoura a bénéficié d’un projet de réhabilitation du réseau routier, CW 4 traversant 6 douars jusqu’à la localité de Enaro dont 2 km ont été recouverts d’asphalte et l’opération se poursuit pour le reste de la route. Un autre projet a été lancé sur le CW 47, sur une distance de 12 km reliant le centre d’Ain Sidi Chérif jusqu’à la sortie de Sirat. A la localité de Ain Sidi Chérif, la route reliant Ouled Azzouz et Kouaoussa, les travaux de réhabilitation ont été lancés. La réhabilitation de l’éclairage public du douar Chenana et la route du douar Klaouzia sur 330 m, est en cours. A Blad Touahria au douar Belmordi, les réhabilitations du réseau d’eau potable et celle de la route, ont été lancées. La réalisation d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 500 m3, au douar Gnania, est en cours. Les autorités locales ont instruit dernièrement les entreprises de réalisation à mobiliser les moyens humains et matériels dans les différents chantiers afin d'accélérer le rythme des travaux et livrer le projet dans les délais impartis, pour mettre fin au problème de pénurie d'eau potable dans ces zones, notamment à l'approche de la période estivale.