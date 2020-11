ZONES D’OMBRE : Les femmes rurales ont massivement voté

Les femmes rurales dans des zones d’ombre de la wilaya de Tlemcen ont créé, dimanche, l’événement en se dirigeant en force vers les bureaux de vote pour exprimer leurs voix sur le projet d’amendement de la Constitution soumis au référendum populaire. Un nombre important de femmes, notamment les adhérentes de l’association de la femme rurale de la commune de Beni Snouss, se sont rendues avec enthousiasme aux bureaux de vote Semmar-Ali et Ferdjeli-Mohamed, réservés aux habitants des zones reculées de la commune en question pour se prononcer sur le projet constitutionnel, a-t-on constaté sur les lieux. La présidente de cette association a indiqué à l’APS que "nous nous sommes entendues avec les adhérentes de l’association, qui ont auparavant sensibilisé les femmes de plusieurs zones rurales sur l’importance de ce rendez-vous électoral coïncidant avec l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, pour le progrès et la prospérité du pays". "La plupart des femmes adhérentes de l’association ont répondu à l’appel, fidèles au message des martyrs et des moudjahidine, et il y avait parmi elles des veuves de victimes du terrorisme qui ambitionnent à une Algérie nouvelle", a-t-elle ajouté. Une femme rurale, Djebaïli Kheira, résidant dans la commune de Sebdou, s’est rendue en compagnie de son époux et ses enfants au bureau de vote, dans l’après-midi, pour accomplir son devoir électoral, indiquant qu’elle est une habituée au vote. "Lors de tout rendez-vous électoral, je remplis mon devoir de citoyenne, en compagnie des membres de ma famille", tient-elle à souligner, ajoutant qu’"elle ne laissera pas passer cette occasion pour encourager ses enfants à faire preuve d’un esprit de citoyenneté et de responsabilité", les exhortant à "aller voter et exprimer leurs voix et participer à la renaissance du pays".