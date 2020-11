ZONES D’OMBRE : Des milliers de foyers raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz

Des projets de développement pour le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz de milliers de foyers situés dans des zones d’ombre de la wilaya de Tébessa ont été lancés, a annoncé la chargée de l'information de la Concession de distribution d'électricité et de gaz, Nardjas Ben Arfa. Des budgets conséquents ont été mobilisés pour le raccordement de milliers de foyers des zones d’ombre à travers les 28 communes de la wilaya aux réseaux d’électricité et de gaz pour améliorer les conditions de vie des populations ciblées conformément aux orientations des hautes instances du pays, a affirmé à l'APS la responsable. S’agissant du raccordement au réseau d’électricité, les services de la concession de Tébessa ont programmé 319 opérations pour le raccordement de 41.663 foyers, dont 79 sont en cours de réalisation, alors que les études techniques de 147 projets sont en élaboration, a-t-elle détaillé. Concernant l’électricité agricole, les mêmes services ont programmé, selon Mme Ben Arfa, 5 projets pour le raccordement de 10 forages profonds situés dans diverses communes en vue d’encourager la diversification de la production agricoles et soutenir les agriculteurs. Par ailleurs, les services de la concession de distribution d’électricité et de gaz de Tébessa ont lancé 53 projets de raccordement au réseau de gaz naturel sur un linéaire dépassant 142 km et un réseau de distribution de plus de 347 km au profit de 8.187 foyers pour un investissement de plus de 378 millions DA, a poursuivi la responsable.