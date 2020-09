ZONES D’OMBRE DE MOSTAGANEM : Le wali ordonne le lancement de plusieurs projets

Il s'agit en effet du projet de réalisation d'un réseau d'assainissement " monobloc "au douar "Ouled Snoussi", commune de Fornaka , en plus d'un autre projet similaire au douar « Abaida » dans la commune de Kheir Eddine et celui de "Gueroucha",commune de Sour ,dont les travaux débuteront mardi prochain. Egalement, un projet de génie civil concernant l’équipement de la station de relevage et le renforcement des canalisations des eaux usées à petit port dans la commune de Sidi Lakhdar, dont les travaux débuteront mardi prochain. S’ajoute à cela l’achèvement des travaux de réalisation de 5 réservoirs d’eau, le 1er d’une capacité de 250 m3 dans la région de la commune de Sour, dont les travaux débuteront dans un mois. Le 2ème de 500 m3 dans le nouveau pôle urbain à Hassi Mameche dont les travaux débuteront dans environ un mois, le 3ème, un réservoir semi-enfouis de 500 m3 au douar « Chaibia »et un autre de 250 m3 au douar « Ouled El Hadj » dans la commune de Benabdelmalek Ramdane., en plus d’un réservoir de 250 m3 au douar « Zaimia » dans la commune de Mansoura. Il y a également un projet de renforcement du réseau d'eau potable « AEP »dans les douars « Chaibia » , Sakhra » , « Touafir » , « Tiaiba » « Chaàra », commune de Benabdelmalek Ramdane et un autre pour les douars de « Kramis », « Sid Ahmed El Cheikh » , « Zetaitiya » et « Gureainia » dans la commune de Sidi Lakhdar , lequel sera lancé dans 15 jours environ ,en plus d’un autre similaire au niveau du douar « Guerarcha » à partir du réseau « MAO » dans la commune de Blad Touahria. S’ajoute à cela la réhabilitation et la réalisation du réseau d'eau potable « AEP » au douar « Hemaidia » dans la commune de Souaflia et dans les douars de « Slamnia » et « Ouled Adda », à Oued El Kheir. Un projet de réalisation d’un canal de liaison entre le réservoir de 500 m3 d’eau du douar « Belekhal » et le canal de 250 m3, du douar« Al Aouamria » dans la commune de Kheir Eddine. Notons que le taux d'avancement des travaux concernant le projet d'achèvement du réseau d’assainissement au douar « El Hedadecha » est estimé à 25%. A la fin de la réunion, le wali a mis l’accent sur la nécessité de respecter les délais en indiquant qu’il se rendra prochainement aux ateliers de réalisation dans les douars précités pour constater de visu l’avancement des projets.