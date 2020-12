ZONES D’OMBRE DE MASCARA : Priorité aux cantines scolaires, au chauffage et transport

Ce sont 338 opérations et projets inscrits dans le programme d'urgence pour le développement des zones d'ombre au nombre de 289, qui doivent être achevés d'ici la fin de l'année, a souligné le wali de la wilaya de Mascara, M. Abdelkhalek Sayouda, lors d’une rencontre avec le conseil exécutif. À ce jour, 286 projets ont été exécutés, concernant l'eau potable, l'amélioration des conditions dans les écoles, en particulier les cantines scolaires, la réhabilitation des écoles primaires, l’achèvement des classes, ainsi que d'autres projets ayant trait aux routes et remise en état des structures de santé. Dans son intervention, le directeur de l'éducation de la wilaya de Mascara, a parlé de 288 cantines scolaires, dont 17 ont été nouvellement réceptionnées et où profitent pas moins de 109.460 élèves, de 422 écoles primaires, dont 17 ont été nouvellement réceptionnées. Parmi elles, dans huit municipalités, la plupart se trouvent dans des zones d'ombre, où 5 466 élèves bénéficient de repas chauds, alors que 14 autres cantines ont été inscrites. Le responsable du secteur éducatif cite un nombre de 133 écoles chauffées au gaz naturel, 206 autres au mazout et 68 au gaz propane. Le wali a donné instruction au directeur de la société algérienne de distribution d’électricité et gaz, de procéder au raccordement de toutes les écoles au gaz naturel, en particulier celles situées dans des zones qui ont récemment bénéficié de cette énergie, et d'entamer les travaux de raccordement au gaz naturel du CEM Baghdous Abdelkader de Matemore, et de deux autres CEM, l'un à Sidi Kada et l'autre à Zellaga. Le transport scolaire a eu aussi sa part de discussion. Ainsi 396 bus sont mis à la disposition de plus de 51.900 élèves. La wilaya de Mascara a bénéficié de 10 nouveaux bus alloués aux zones d'ombre et qui seront affectés au cours des prochains jours. Dans le même contexte, le premier responsable de la wilaya a chargé les maires d'engager des démarches de location d'autres bus en cas de besoin, et demandé aussi la désignation d'agents pour le suivi du dossier de la restauration scolaire au niveau de toutes les communes.