ZONES D’OMBRE DE MASCARA : Les habitants du douar Baatiche ont soif

Les habitants du douar de Baatiche situé à quelque 2 km du chef-lieu de la Wilaya de Mascara qui sont environ une dizaine de familles, réclament l’eau dont elles sont privées depuis plusieurs années. Elles ne s’approvisionnent que par des citernes qu’elles payent à plus de mille deux cent dinars disent-elles, comme elles vivent le calvaire de l’évacuation des eaux usées. Pourtant le problème ne se pose pas avec acuité comme pour d’autres endroits, le douar est situé au sommet d’une colline et en bas deux vallées par où transitent les eaux usées de la ville de Mascara. Ces citoyens sont également privés de la route. Leurs enfants rejoignent l’école à travers champs et regagnent la ville à pied. Le douar El Baatiche est une zone d’ombre, alors qu’il ne se trouve qu’à deux kilomètres du chef-lieu de la Wilaya.