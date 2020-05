ZONES D'OMBRE D’ORAN : Lancement d'une 5ème campagne de distribution de produits alimentaires

Une caravane de solidarité a pris le départ, lundi, en direction de 1.800 familles environ nécessiteuses des ombres d'ombres réparties à travers les 26 communes de la wilaya d’Oran en présence du Secrétaire générale de la wilaya d'Oran et des autorités locales. Le coup d’envoi de cette cinquième caravane dans cette wilaya capitale de l'ouest a été donné depuis le village de la commune de Boufatis , par le représentant du wali d'Oran, le secrétaire général de la wilaya d'0ran qui a indiqué qu’au total 5000 familles nécessiteuses impactées par la pandémie du coronavirus (Covid-19) ont bénéficié depuis le mois d’avril dernier d’aides alimentaires. Sur le total environ de 1800 familles bénéficiaires de colis de produits alimentaires de large consommation, figurent, a-t-il dit, quelques 200 femmes divorcées ou veuves, 3.300 familles résident dans les zones d’ombre et 630 handicapés dont bon nombre ont bénéficié de fauteuils roulants. Tout en insistant sur l’effort de l’Etat en cette période de pandémie et de confinement sanitaire, la même source a rappelé que les actions de solidarité ont également touché des malades souffrant de la maladie de l'asthme . Le représentant de l’action sociale et de la solidarité (DASS) a, quant à lui, mis l’accent sur les différentes actions de solidarité lancées au niveau de cette wilaya depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19.Il a entre autres, fait état de la poursuite de la distribution de ces aides de solidarité au profit des familles nécessiteuses ainsi que la distribution depuis le début du mois de ramadhan de près de 32.000 repas chauds à emporter au profit des personnels médicales des hôpitaux ainsi que des familles dans le besoin, ouvriers et passagers.