ZONES D’OMBRE : Bientôt, des aides aux agriculteurs de Sidi Bel Abbès

"Dans le but de développer et d'empâter le secteur de l'agriculture dans les zones éloignées, notamment les zones d'ombre, divers projets ambitieux sont initiés par les pouvoirs publics», a souligné le wali de Sidi Bel-Abbès, Mr Mustapha Limani, en marge des festivités de la commémoration du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. "Dans ces régions reculées de la wilaya de la Mékerra, a-t-il ajouté, où les préoccupations citoyennes sont multiples, il est prévu la rupture de l'isolement, l'amélioration des conditions de vie et de travail des petits agriculteurs et autres éleveurs. Dans ce contexte, plusieurs louables opérations sont programmées en leur faveur, dont des projets de l'électrification rurale ou solaire, la scolarisation de leurs enfants, l'amélioration des conditions sanitaires, le soutien au logement rural, L'AFP, à la création de chambres froides, de petites coopératives, de serres agricoles .....etc'', conclut le premier responsable de l'exécutif de la wilaya tout rassurant. Les zones agricoles défavorisées sont des zones soumises à diverses contraintes naturelles ou spécifiques dans lesquelles la production agricole est jugée comme difficile.