ZONES D’OMBRE A OUARGLA : 43 opérations retenues pour le développement

Au moins 43 opérations ont été retenues cette année pour le développement des zones d’ombre à travers la wilaya de Ouargla, a-t-on appris des services de la wilaya. Concernant des secteurs vitaux, ces opérations visent à améliorer le cadre de vie du citoyen dans les zones reculées et enclavées, à travers notamment les daïras d’El-Hedjira, N’goussa, Taibet, El-Borma, Mégarine et Temacine, a-t-on indiqué. Des financements conséquents ont été consacrés, sur différents budgets locaux de la wilaya, pour l’exécution de petits projets à caractère urgent et touchant notamment l’approvisionnement en eau potable, le réseau d’éclairage public, la réalisation de routes de désenclavement, la construction de groupements scolaires et la restauration des salles de soins, a précisé la source. Des délais de deux à trois mois ont été fixés pour l’exécution de ces projets, selon les services de la wilaya, qui font état de 10 opérations achevées et de 14 autres en cours de réalisation.