ZONES D’OMBRE A NAAMA : Désenclavement de la localité de Sefirat

L’ouverture d’un chemin de 5 km servant à désenclaver la localité de Sefirat à partir du PK 12 sur la CW 5 passant par Ben Hendjir sur la déviation de Founassa dans le territoire de la daïra d’Aïn Sefra sera livrée à la DTP de la wilaya de Naâma dans une semaine, assure l'entrepreneur. Des travaux de réalisation de canaux d'évacuation des eaux pluviales et d’avaloirs auront prochainement lieu à Djenien Bourezg et à Hadjrat Lemguil. Une enveloppe de 7 millions de dinars a été dégagée pour l'ensemble de ces travaux qui entrent dans le cadre du programme de développement communal. La direction de la conservation des forêts a dégagé une enveloppe de 12 millions de dinars pour la réalisation d'une opération de correction torrentielle pour protéger la zone d'extension touristique de l'oasis de Founassa contre les inondations. Le projet comporte la construction d’un mur de protection et des digues au niveau de l’oued Founassa qui permettront le captage de quelque 15 000 m3 d'eau qui seront destinés à l’irrigation.