ZONES D’OMBRE A MOSTAGANEM : Un chemin de wilaya d'un autre âge à Sidi Belattar

Les citoyens de la localité de Sidi Belattar déplorent l'état piteux du chemin de wilaya qui rattache le village au chef-lieu de la wilaya, qui passe par la localité de Sidi Amar. Cette route, datant de l'époque coloniale ne semble avoir jamais été réhabilitée depuis l'indépendance, selon l'avis de certains citoyens. D'autres affirment que l'état de ce chemin a atteint le seuil de l'intolérable, il est devenu impraticable, même pour les randonnées pédestres. Les automobilistes ont tant de peines à l’emprunter et sont contraints à rouler à une très basse vitesse pour ne pas s'engouffrer dans les énormes nids de poules et les vastes crevasses qui jonchent cet axe routier d'un bout à l'autre. Quant à certains transporteurs publics, ils ne préfèrent plus se rendre en cette localité, sous peine d'esquinter leurs bus. Face à cette forte dégradation de cette routes qui mène à la localité, les citoyens interpellent le nouveau wali et la direction des travaux publics pour le lancement d'une opération de réhabilitation de ce chemins de la honte !