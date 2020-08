ZONES D'OMBRE A MASCARA : Réhabilitation de 268 km de route

Le wali de la wilaya de Mascara, M. Abdelkhalek Sayouda a donné le coup d'envoi des projets d'entretien des routes, à commencer par celui, dans la commune de Mascara, reliant Salatna et la ferme de Ras-El-Ma sur une distance de 3,30 km, lequel sera achevé dans 3 mois, ainsi que celui dans la commune de Tighennif, reliant la RN12 et la RN91 passant par le douar Ouled-El-Khamsa et la zone urbaine Khelailia pour une distance de 6 km. Là, le premier responsable de l’exécutif a rassuré la population quant aux travaux du réseau d'assainissement qui devaient débuter hier dimanche. L'opération d'entretien des routes concerne aussi la commune de Hachem et la RN66 reliant le chef- lieu de la commune à Zelamta sur une distance de 10 km. Un projet similaire sur le chemin reliant la RN66 au douar Remaikia sur une distance de 8 km, un projet qui sera livré le mois de novembre prochain. Dans la commune d'Oued-El-Abtal, l’opération relative à la route reliant la RN91 et la RN13 au douar Chtaounia, continue. Le wali a fait savoir devant les hommes de la presse que ces opérations sortiront une grande population des zones d'ombre et de l'isolement, et ce, sur une distance de 268 km, dont les 82 km pour lesquels, il vient de donner le coup d'envoi. Ces travaux de réhabilitation sont financés par la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, du budget de la wilaya et du programme de développement sectoriel.