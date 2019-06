ZONE INDUSTRIELLE DE BORDJIA : Le wali, de nouveau sur les lieux

Hier, lundi 17 Juin 2019, le wali M. Rabehi Mohamed Abdenour a de nouveau effectué une seconde visite de travail et d’inspection au sein de la zone industrielle El Bordjia, relevant de la commune d’El Hassiane , dépendante de la daïra d’Aïn Nouissy, située à une vingtaine de kilomètres du chef- lieu de wilaya Mostaganem, pour s’enquérir de la situation de ce parc industriel, qui demeure l’une des plus importantes zones de l’ouest algérien. Ce dernier s’étend sur une superficie de 600 hectares divisés en 3 ilots de 200 hectares chacun. Le projet en question est dans une étape des plus cruciales de sa phase de réalisation, de par les travaux de VRD de la première phase, connaissant un bon taux d’avancement. A ce jour, quelque 26 kilomètres de routes ont déjà été surélevés de 1 mètre à 2.80 mètres en quelques coins de la zone, car cette dernière est considéré topographiquement comme zone inondable et que ce problème d’inondation sera résolu définitivement par le procédé de rajout de remblais en cours. Sur les lieux, le wali et sa délégation ont eu à visiter en premier lieu, l’entreprise dénommée ‘’Sarl Catram Logistic’’, qui est spécialisée dans le transport sous toutes ses formes y compris frigorifique, et qui sera opérationnelle au cours de l’année prochaine. Toujours dans le sillage de cette seconde inspection, la délégation s’est rendue à l’ entreprise ‘’APM’’ (Africain Paper Millis) qui est une entreprise multinationale (algérienne-saoudienne et syrienne) spécialisée dans le recyclage et la production de papier d’une capacité de production de 240.000 tonnes/an. Cette entreprise est spécialisée dans le papier à usage domestique et corporel (mouchoirs, serviettes et papier hygiénique) et traitera également le carton et le papier kraft. En ce sens, cette entreprise va engendrer la création de beaucoup de micro entreprises de ramassage du déchet du papier et carton avec la création de 300 emplois directs ainsi que la création de 3 a 4 emplois indirects pour chaque emploi direct créé. La rentrée en production sera effective à l’horizon de la fin de l’année 2020. Un compte rendu des travaux publics de Mostaganem clôtura cette visite par un exposé concernant l’état d’avancement du projet du réseau routier de la zone qui s’élève a 36 kilomètres où le wali a insisté sur le renforcement des entreprises et des horaires de travail , car l’été est si propice pour l’activation de tels travaux avec le soleil qui se lève à 5h du matin et ne se couche que vers 20h , ce qui permettra de terminer le réseau routier, véritable colonne vertébrale de toute la zone industrielle, le plus rapidement que prévu pour pouvoir passer au réseau de 8 kilomètres de Borgia 2. Rappelons à ce sujet que M. le wali a donné, lors de la première visite, des instructions fermes pour mettre en demeure les défaillants qui n’auraient pas respecté les cahiers de charges pour leurs projets, dans les délais prévus. Ces derniers ont bénéficié d’un second délai allant jusqu’à la fin du mois de mai 2018. Passé ce dernier, et si les travaux n’ont point démarré, ces investisseurs seront considérés comme défaillants et n’auront qu’à présenter leur désistement à qui de droit et déchus de leur droit de concession. Et dans ce cas, les parcelles de terre libérées seraient réaffectées à d’autres investisseurs en liste d’attente, dans le créneau de la production laitière au sein du bassin laitier si prometteur.