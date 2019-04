ZONE INDUSTRIELLE DE BORDJIA (EL HACIANE) : 250 milliards de centimes pour l’aménagement de 200 hectares

Dans le cadre de la stratégie de soutien aux investisseurs et à l’investissement dans la wilaya, le wali, M. Rebhi Mohamed Abdenour tient régulièrement des rencontres au niveau de la wilaya pour étudier les dossiers d’investissement déposés dans divers secteurs, en présence des investisseurs eux-mêmes et les services concernés des chefs de daïras et des directeurs de l’exécutif. En effet, au cours de ces dernières, un exposé détaillé est présenté avec toutes les explications nécessaires de leurs projets par les investisseurs conformément aux exigences de l'état des investissements, en fonction du marché du travail et des potentialités de la wilaya. Cependant, les travaux d’aménagement de la zone industrielle dans la première tranche ont atteint un taux de 50% et tendent à s’élever dans les prochains jours pour totalement satisfaits dans un proche avenir. Ainsi, une nouvelle enveloppe financière de 2,5 milliards de dinars a été octroyé, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant à créer des zones industrielles sur le territoire national et ce, pour créer un climat approprié au profit des investisseurs afin de mettre en œuvre leurs projets sur le terrain. Dans ce même contexte, il a également affirmé que la deuxième tranche de la zone industrielle, de Bordjia relevant de la commune d’El Haciane sera lancée incessamment dont les travaux d’aménagement sur une superficie de 200 hectares .