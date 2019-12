ZONE INDUSTRIELLE DE ALI MENDJELI (CONSTANTINE) : Un groupe de cambrioleurs dérobe 800 millions de centimes

Un groupe de cambrioleurs ont fait une intrusion nocturne dans la zone industrielle de Ali Mendjeli à Constantine. Dans leur collimateur : une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques située au cœur de la ZI. Selon ce que rapporte le site Ennahar Online ce mercredi 18 décembre, les cambrioleurs se sont accaparés de 800 millions (centimes) ainsi que divers types de matériels. Pour l’heure, aucun élément n’a filtré sur l’identité ou le nombre des auteurs. Des questions auxquelles doit répondre l’enquête enclenchée par les services de sécurité de cette ville de l’Est. Bien que la cible et le mode opératoire soit différent, plusieurs sources locales n’écartent pas un lien entre ce groupe de cambrioleurs et celui qui avait été démantelé par les services de sécurité le mois écoulé dans cette même banlieue Sud de Constantine, Ali Mendjeli. Ce dernier composé de trois éléments s’était spécialisé dans le braquage à main armée (haches, couteaux, poignards…) d’établissements commerciaux à divers endroit de la ville. Et ce sont les caméras de surveillance d’une supérette qui auront conduit la Sûreté de wilaya au démantèlement du groupe.