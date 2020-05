ZONE HUMIDE "OUM GHELAZ" : La carpe pour lutter contre les moustiques à Oran

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran se prépare à une nouvelle opération de pêche, au niveau de la zone humide "Oum Ghelaz", de la carpe utilisée dans la lutte contre le moustique, a-t-on appris des initiateurs de l’action. La pêche et le lâcher dans les étangs des jardins de ce genre de poisson dépollueur d’eau et prédateur de moustiques et de leurs larves, sont prévues pour les 22 et 23 mai en cours, a indiqué la directrice locale de l’environnement Samira Dahou. Organisé en collaboration avec l’association écologique marine et la commune d’Oran, l’opération se déroulera en deux temps, la pêche puis le lâcher dans les étangs le lendemain. Les poissons pêchés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs qui se trouvent dans des jardins publics, en l'occurrence le jardin méditerranéen, le jardin du ravin blanc et le parc public de Medina Jdida. L’organisation de ces opérations coïncide avec la Journée mondiale de la biodiversité, célébrée cette année sous le slogan "Les solutions de nos problèmes sont dans la nature"."Nous avons essayé, à travers cette opération, de puiser dans la nature pour proposer une solution naturelle concrète pour le problème de la prolifération du moustique", a souligné, à ce propos, Mme Dahou.