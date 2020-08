ZONE D’ENTREPOTS (MOSTAGANEM) : Un incendie ravage 100 pneus de l’ONA

Le service de la communication de la protection civile de Mostaganem a indiqué dans un communiqué que, ce samedi, 22 août 2020, à 12 heures et 25 mn, une équipe d’agents de la protection civile, relevant de l’unité principale, appuyée par l’unité maritime sont intervenues directement dans une opération de maitrise et d’extension d’un incendie qui s’est déclaré dans un entrepôt de stockage des pneus en caoutchouc (près du parc de la fourrière communale), déposés sur une aire de stockage appartenant à l’Agence de l’Office nationale d’Assainissement (ONA). A l’issue de cette intervention, les agents de la protection civile ont pu sauver le parc de la fourrière communale de Mostaganem lui-même composé de 3 hangars dans lesquels sont entreposées des voitures, chaises et tables. Ils ont stoppés la propagation des flammes qui auraient pu causer d’importants dégâts. Selon ,la protection civile et les premiers éléments d’information, cet incendie a brûlé environ 100 roues en caoutchouc de grande dimension, et la raison du départ de feu serait due au fait qu'un gardien de l’Entreprise, au cours du nettoyage des lieux, aurait brûlé des mauvaises herbes sèches pour s'en débarrasser et aurait perdu le contrôle du feu qui s’est propagé rapidement, atteignant la centaine de pneus stockés qui ont été complètement consumés. La même source d’information a précisé par ailleurs qu’il a été mobilisé des moyens d'intervention représentés par : 5 camions motopompes, une échelle mécanique, une ambulance, un Bulldozer communal et un véhicule de liaison. L'opération d’intervention en question par les agents de la protection civile a été dirigée par le chef de l'unité principale et maritime de la protection civile, en présence du directeur local de l’office national d’assainissement (ONA), du secrétaire général de l’Assemblée populaire communale (APC) de Mostaganem et d’éléments de la sûreté nationale.