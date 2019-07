ZMALET EMIR-ABDELKADER (TIARET) : Un imam et un muezzin insulté pendant la prière du fadjr

La mosquée "El-Aatik" de la commune de Z'malet-Emir Abdelkader(ex-Taguine), à quelque 145 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un grave incident qui a semé la panique au sein des fidèles et a fait plonger toute la population dans un climat d’inquiétude, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée, qui ajoute que lors de la prière d'El-fadjr, un jeune, âgé de 30 ans, en état d’ébriété avancé, est entré dans la mosquée, et à la surprise de tous les fidèles présents et une fois que le Muezzin a commencé l'appel à la prière, ce jeune a commencé à injurier et insulter le muezzin, usant de gros mots blasphématoires et même l'Imam qui s’apprêtait à faire la prière n'a pas été épargné des insultes et des injures, portant atteinte à leur dignité et sans attendre, un groupe de fidèles sont intervenus et ont fait sortir ce jeune de la mosquée .Une fois, la prière du Fadjr accomplie, l'imam en compagnie de plusieurs fidèles, se sont dirigés vers le siège de la brigade de gendarmerie nationale et ont déposé une plainte. Pour rappel, ce jeune a auparavant commis le même acte similaire et l'affaire a été classée, mais cette fois, le procureur de la République, près le tribunal de K'sar-chellala a été saisi et même les instances des affaires religieuses ont été destinataires de correspondances dénonçant ce genre de comportements en vue de protéger la sainteté de la mosquée et la dignité des imams et des muezzins qui ont fait l’objet d'agressions.