ZAOUIA EL ALAWIYA : Le mokadem Hadj Benaouada Bentounés tire sa révérence

Le Mokadem de la zaouïa Alawiyya de Mostaganem, El Hadj Benaouda Bentounès est décédé le mardi 07 Aout 2018, le soir des suites d'une maladie, a annoncé le cheikh Khaled Bentounès, en sa qualité de guide spirituel de la confrérie soufie alawiyya sur sa page Facebook. Le défunt a rendu l'âme à l'hôpital de Tigditt où il a été admis, durant la journée, aux services des urgences médico-chirurgicales suite à une détérioration de son état de santé, a indiqué pour sa part la zaouïa Alawiyya, précisant que l'enterrement a eu lieu hier, le mercredi après la prière d'el-Dohr au cimetière de la zaouïa à Mostaganem. "Si el Hadj Benaouda était un homme dévoué, sincère et fidèle dans notre voie. Je voudrais ici lui rendre un hommage particulier, et rendre hommage à sa grandeur d'âme, sa bonté, sa tendresse, sa tolérance et sa douceur légendaire. Mes pensées vont ce soir à sa famille, à ses proches et aux fokaras", a écrit son frère, le cheikh Khaled Bentounès.