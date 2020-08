ZAKAT : La commission ministérielle émet une nouvelle Fatwa

Dans un communiqué rendu public samedi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé « qu'au vu de la conjoncture difficile et exceptionnelle que traverse notre pays en raison de la propagation du Covid-19, il a été décidé d’avancer l’acquittement de Zakat. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé samedi 29 août, dans un communiqué qu’il était permis aux individus de s’acquitter de la Zakat « aumône légale » avant son terme (Haoul) pour aider une catégorie de citoyens à surmonter les difficultés du confinement imposé dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).