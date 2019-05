ZAKAT EL FITR : Le montant fixé cette année à 120 DA

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le montant de la Zakat El-Fitr a été fixé cette année à 120 DA, soit un "Sa`a" (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg. Dans une publication parue mardi sur son site officiel, le ministère a précisé avoir chargé "les imams des mosquées de procéder, en collaboration avec les comités religieux des mosquées, à travers l`ensemble du territoire national, à la collecte de la Zakat El-Fitr, à compter du 15ème jour du mois de Ramadhan, en vue de sa distribution aux nécessiteux, un ou deux jours avant l'Aïd El-Fitr". La Zakat EL Fitr est obligatoire pour "tout musulman, aussi bien nanti que pauvre, disposant d`un surplus de subsistance journalière et qui doit faire don de la Zakat pour lui même et pour les personnes à sa charge", a rappelé le ministère.