Z'MALET EMIR ABDELKADER (TIARET) : Les gendarmes récupèrent 169 moutons égarés

Aux environs de 6 h du matin, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Z'malet Emir Abdelkader, à 165 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, ont pu récupérer un cheptel ovin composé de 169 moutons et appartenant à un éleveur âgé de 71 ans, résident dans la région de "Zirech",apprend-on auprès d'une source sécuritaire Notre source nous a informés qu'il ne s'agit pas d'un vol mais seulement la porte d’entrée des lieux ou se trouvait le cheptel, était ouverte, un mobile qui a permis aux moutons de prendre une destination, en signalant que ce cheptel a été retrouvé par les gendarmes à 45 km de ses propres lieux et la vérification des traces a permis cette découverte. Le propriétaire de ce cheptel et en apprenant la nouvelle, était fortement satisfait de cette opération menée par les gendarmes. Cette nouvelle, telle une traînée de poudre, a fait le tour de toute la région, et toute la population s'est ravie et a émis un geste d'encouragements aux éléments de la gendarmerie nationale, indique notre source.