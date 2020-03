Z'MALET EMIR ABDELKADER(TIARET) : Découverte de cameras de télésurveillance au domicile familial d'un responsable

Samedi, les éléments de la gendarmerie nationale, relevant de la brigade de la commune de Z'malet Emir Abdelkader, à 165 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, lors d'une sortie dans la région de "Mhakka",ont été surpris de découvrir plusieurs caméras de télésurveillance, quadriller l'habitation d'un responsable, qui n'est autre que le directeur de la Sonelgaz de K'sar-Chellala, à 12 km du chef-lieu de wilaya. Cette habitation ressemble à un véritable ranch, constate-t-on sur les lieux. A cet effet, une source sécuritaire, nous a déclaré que le propriétaire de cette habitation ne possède aucune autorisation de placement de cameras de télésurveillance et à cela ajoute notre source, ce responsable aurait orienté ses 3 bergers à construire des habitations dans des terres d'indivision et propriétés d'autrui, en rappelant que les gendarmes se sont déplacés sur les lieux et ont auditionné le berger qui a bâti une habitation sans quelconque autorisation. Faudrait-il rappeler, que des anciens poteaux électriques ont été retrouvés tout prés de cette habitation qui cache des mystères selon des sources sécuritaires qui ont saisi le procureur de la République, près le tribunal de K'sar-Chellala, pour une éventuelle perquisition, a indiqué notre source. Pour l'heure, l'information a fait le tour de la ville et les curieux s'interrogent sur le train de vie de ce responsable qui use de rétrocession pour alimenter ses bergeries en zones disparates.