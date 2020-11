Youcef Atal testé positif au Coronavirus

L’international Algérien et défenseur du club français OGC Nice, Youcef Atal est testé positif au Coronavirus à quelques jours du match Algérie – Zimbabwe. En effet, selon le média du sud de la France, Nice Matin, l’international d’Algérie et défenseur du club français de la ligue 1, Youcef Atal est testé positif au virus virulent du Coronavirus, ce 08 novembre. Ainsi, le joueur ratera le regroupement de l’équipe nationale d’Algérie pour préparer la double confrontation de l’Algérie face au Zimbabwe prévue ce 12 novembre à 20h00 au stade du 05 juillet à l’occasion de la 3ème journée du groupe H des qualifications à la coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) et le 16 novembre pour le match retour au Zimbabwe. Selon la même source, le champion d’Afrique des nations ratera également le derby tant attendu par les supporteurs Niçois prévu ce 08 novembre à l’occasion de la 10ème journée de la ligue 1 française. Ainsi, Patrick Vieira doit jouer ce match décisif sans ses principaux joueurs notamment Dante, Kamara et Youcef Atal