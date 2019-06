YELLEL (RELIZANE) : Des demandeurs de logements bloquent la voie ferrée

Une rumeur sur l’annulation de la liste des 478 logements sociaux, sis à la nouvelle ville de Sidi Messaoud à Yellel , a fini par créer une vive tension au sein de la population locale. Des dizaines de demandeurs de logements se sont manifestés par le blocage de la voie ferrée, selon une source locale. Intervenant pour calmer la colère de ces mécontents, le chef de la daïra s'est rendu sur les lieux pour calmer les esprits. Il a promis aux contestataires de réétudier les noms retenus sur les listes notamment, les bénéficiaires contestés, entre autres les commerçants, les personnes aisées, les membres de l'APC, les salariés touchant plus de 24.000 dinars, ceux qui ne sont pas originaires de la commune de Yellel. ‘’La commission de daïra n'a plus le droit de toucher aux listes maintenant et les ‘’exclus’’ peuvent introduire leurs recours auprès de la commission de la wilaya qui tranchera sur les cas litigieux», apprend-on d'une source digne de foi. Le samedi dernier, le siège de la daïra a été encore une fois envahi par les protestataires pour réclamer au chef de daïra de rayer des listes les noms des bénéficiaires contestés et les assainir une fois pour toutes.