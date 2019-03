YELLEL (RELIZANE) : Des citoyens observent un sit-in devant la mairie

Des dizaines de citoyens particulièrement beaucoup d'entre-deux habitant des zones de campagne se sont agglutinés dans la matinée de lundi dernier devant le siège de la mairie de Yellel dans la wilaya de Relizane pour demander le départ pur et simple du P/APC. Les concitoyens du maire lui reprochent notamment l'attribution douteuse des aides rurales et le retard conséquent pour la distribution des logements sociaux érigés dans le site de la nouvelle ville de Sidi Messaoud. Déjà, lors de la visite de Mme le wali dans la daira de Yellel des citoyens mécontents de la gestion des affaires de la commune ont essayé de fermer la mairie avant d'être dispersés pacifiquement par la police et par la suite rejoint le wali dans la place des martyrs pour lui signifier les dépassements du maire dans l'attribution des aides destinées à l'habitat rural que l''Etat a réservé aux démunis parmi les ruraux pour les sédentariser auprès de leurs terres et limiter l'exode rural. Conséquence de cette protesta, le chargé et faisant fonction de secrétaire général de la municipalité aurait été limogé il y quelques jours car décrié par les citoyens lui aussi.