Washington s’oppose à la candidature de Lamamra comme émissaire de l’ONU

Les Etats-Unis ont brandi carton rouge face à la puissante candidature de l’algérien Ramtane Lamamra pour le rôle d’émissaire des Nations unies pour la Libye et ce en y apposant leur droit de veto. En effet, Washington a refusé d’endosser la candidature de l’ancien ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, selon l’AFP. Le site américain «The Hill», a fait savoir que l’administration de Donald Trump verrait d’un mauvais œil la nomination de Ramtane Lamamra pour faire la paix en Libye. Non pas qu’elle doute de ses compétences connues et reconnues au niveau international, mais qu’elle ne partage pas sa vision et son «k’now how» du bourbier libyen. Selon une troisième source diplomatique, la position américaine a été prise suite à des pressions exercées par l’Égypte et des Émirats arabes Unis, soutiens du maréchal Khalifa Haftar, qui considèrent que Ramtane Lamamra était trop proche du gouvernement de Tripoli.