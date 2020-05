WILAYA DE SAIDA : Installation du nouveau directeur de l’administration locale

C’était en présence du premier responsable de la wilaya de Saida que la cérémonie de passation de consignes entre l'ex-directeur de la direction de l’administration locale et son successeur a eu lieu au niveau de la salle de conférences de la wilaya. Le wali a remercié l’ex-directeur de la DAL, Mr Moussa Allili, pour avoir contribué au développement de la wilaya. Mr Said Saayoud a souhaité la bienvenue au niveau directeur Mr Mahfoud Chihani qui a exercé au niveau de la DAL de Ghardaïa comme chef de service .On apprend que l’ex-directeur de la DAL de Saida a rejoint son poste d’origine à la DAL de Djelfa .Il reste à rappeler que l’ex-cheffe de la daïra de Youb a été mutée à Mascara pour occuper le poste de directrice de l’administration locale.