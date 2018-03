WILAYA DE MOSTAGANEM : Disparition de 18 carnets de carburants !

Les éléments de la brigade criminelle relevant de la police judiciaire auprès de la sureté de wilaya de Mostaganem ont réussi dernièrement à arrêter quatre fonctionnaires parmi eux un chef de service et un chef de bureau, exerçant au niveau des services de la wilaya pour le délit de détournement de fonds publics, et négligence, qui a touché 18 carnets de carburant, chacun contient 25 bons, et chaque bon est estimé à 850 dinars, pour une valeur totale de 130 millions de centimes, extorqués des services de la wilaya de Mostaganem a t on appris. L’opération est intervenue sur la base d’une plainte déposée par le chef de service chargé de la gestion du Parc de véhicules au service de la wilaya de Mostaganem, précisant la disparition de 18 carnets de carburant, au moment où il se trouvait en mission à l’étranger. Les premières investigations menées ont ciblé l'endroit où étaient conservés les livrets d’essence, sous forme d’une armoire métallique, où il est apparu l’existence d’aucune trace de cassure ou de sabotage à la fois au niveau de l'armoire en acier ou au niveau de la porte du bureau, ce qui indique l'implication du chef de bureau et ses collègues a t on ajouté. Pour délit de détournement de fonds publics, et négligence, les auteurs impliqués dans cette affaire furent présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné de placer le chef de service et le chef de bureau sous contrôle judiciaire, tandis que les autres ont bénéficié d’une citation directe à comparaitre en audience a t on précisé.