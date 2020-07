Volkswagen cherche un nouveau partenaire en Algérie

Le groupe allemand Volkswagen a annoncé ce vendredi qu’il rompra ses contrats de distribution avec son partenaire algérien le groupe Sovac à compter de mars 2021. Volkswagen par l’intermédiaire de SEAT a apporté des précisions à un article publié jeudi par le site spécialisé autoalgerie.com. Ce dernier rapportait que le géant allemand de l’automobile a tranché sur son nouveau représentant en Algérie, sans pour autant préciser qui est ce nouveau partenaire. Dans sa mise au point, Volkswagen a confirmé sa séparation prochaine avec Sovac Algérie et la recherche d’un nouveau partenaire algérien. « Le Groupe VW, de par sa présence historique auprès des algériens est déterminé à poursuivre son activité en Algérie et la recherche d’un nouveau partenaire dans votre pays est toujours en cours. Le processus est donc en marche et aucune décision n’a encore été prise », a ajouté le constructeur allemand de l’automobile.