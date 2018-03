Une voiture-bar est une voiture de chemin de fer qui propose une restauration de type « bar-brasserie », en service continu, par opposition au wagon-restaurant qui fonctionne fréquemment par services à heure fixe. C'est devenu une forme de restauration ferroviaire très appréciée pour sa commodité, en outre-mer. C’est connu. En Allemagne des voitures « Bistro » assure ce type de service. En Italie, c'est le wagon-restaurant qui, en dehors des heures de repas, assure cette prestation. En Espagne, ces voitures sont fréquentes sous le nom de « cafeteria ». Et en France, cette formule de restauration offrant des prix plus accessibles que le wagon-restaurant et avec moins de contraintes existe depuis longtemps. En 1890, fut l’introduction des premiers « wagons-bars », par la compagnie du même nom, sur le Chemin de fer de ceinture (Paris). A travers le temps, l’évolution a marqué plusieurs années, jusqu’à 1981 : arrivée du TGV et généralisation de l'offre voiture-bar sur l'ensemble des lignes dont le trajet excède une heure et demie. Alors que chez-nous, il n-il n’y eut pas de l'apparition des Téoz, sur lesquels les liaisons grandes lignes hors TGV, entraîne le remplacement de la voiture-bar par une « voiture-service » (regroupant un espace-enfants, des compartiments et des toilettes pour handicapés, des emplacements pour vélos, et la loge du contrôleur). Pas de vente ambulante proposant coffrets-repas « traiteur », en-cas, friandises et boissons. Chez-nous, il y a carrément la voiture-bar ! Un véhicule qui porte le conducteur, ses amis et leurs liqueurs. Ces voitures « pubs » sont présentes dans la plupart des grandes villes, les petites, les villages, les douars. Le service bistro est assuré, sur place, en habitacle. Avec consommation même en plein route, avant de jeter les vertes en vers, moins chers que les canettes, par-dessus bord. En dehors de chez-soi, la rue, la chaussée, le bois, la plage, ne lui appartient, mais au Beylik.