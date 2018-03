Les électeurs de Mostaganem n'étaient pas très motivés en ce jeudi, jour du vote, pour élire les assemblées populaires communales et l’APW. Les élections ont moins intéressé les électeurs des centres urbains que ceux des régions déshéritées qui nourrissent toujours l’espoir d’un maire intègre et charitable pour les faire sortir de la boue. Seuls quelques vieillards ont bravé le froid et la pluie pour venir voter.