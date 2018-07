Virée après avoir insulté les habitants de ouargla

La journaliste Yasmine Sebaa a posté des statuts sur son mur Facebook, ou elle avait insulté les habitants de Ouargla qui avaient bloqué le festival musical afin dé dénoncer la situation précaire, et de faire entendre leur voie à toutes l’Algérie, et aux élus, et ça semble réussi, puisque après dix jours de mouvement protestataire, c’est la première fois que la presse leur consacre un espace digne de leurs souffrances. La dite journaliste a qualifié les habitants de la wilaya de « rats », et dénigré les habitants du sud, en disant qu’ils vivent entre les scorpions et les serpents, et qu’ils refusent un gala artistique. Echorouk a riposté en mettant fin au contrat de la journaliste, qui a été virée sur le champ.