Vers une fusion ADE – ONA ?

La rencontre nationale, présidée par le ministre des Ressources en eau Arezki Berraki, en présence des cadres et experts du secteur, a été consacrée à la présentation du projet de la nouvelle loi sur les eaux. Il s’agit d’une « refonte institutionnelle et organisationnelle » du secteur soumise à l’étude. Différents points ont été inscrits à l’ordre du jour dans le cadre de la recherche de mécanismes nouveaux pour la réorganisation de la gestion des ressources en eau. S’exprimant, dans une allocution d’ouverture, Arezki Berraki a insisté sur la restructuration administrative de son département par la mise en place d’un vaste projet de réorganisation des établissements sous tutelle du ministère des Ressources en eau. « La fusion entre l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office national d’assainissement (ONA) qui donnera naissance à une nouvelle société par actions favorisera l’allégement des charges », a-t-il déclaré. D’autre part, il a fait savoir que la nouvelle loi sur l’eau est un ensemble de « mécanismes » qui permettront l’amélioration du service. Dans ce cadre, il fait savoir que son département s’est fixé comme objectif de mettre fin à tous les problèmes de distribution d’eau potable dans le courant du premier trimestre 2021, promettant ainsi de régler définitivement le problème de distribution. « Ceci permettra au citoyen d’être alimenté en eau potable 24h/24h », dira-t-il en substance. Pour le cas des villes côtières, le ministre a promis d’élever la production de dessalement d’eau de mer à 70%, et pour le cas de la ville d’Alger, les moyens conséquents seront mis en place afin de répondre aux besoins des citoyens. Dans le domaine de l'amélioration du service public, l’accent a été mis également sur la lutte contre la déperdition de l'eau et le raccordement anarchique au réseau hydrique qui occasionne des dégâts importants aux canalisations. Et pour ce faire, le ministre insiste sur le rôle de la police urbaine afin d’éradiquer le taux des pertes en eau potable enregistrées chaque année.